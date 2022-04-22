Москва, , 15:42 — REGNUM Ситуацию на Украине, где проходит российская военная спецоперация, обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба Кремля.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что у российского лидера и главы Европейского совета состоялся продолжительный разговор. Мишель рассказал собеседнику о контактах с руководством Украины в ходе своей недавней поездки в Киев.

«Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине», — указали в Кремле.

Президент России изложил принципиальные оценки, связанные со спецоперацией. Он отметил, что приказал не штурмовать промзону завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всем, кто воюет там на стороне Украины, но сложит оружие, гарантирована жизнь и достойное обращение.

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