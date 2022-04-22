Самара, 22 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в истязании малолетней дочери своей сожительницы и оскорблении сотрудника полиции в Самаре. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Слезы

В суде было установлено, что в конце 2020 года фигурант уголовного дела в квартире постоянно причинял семилетней дочери своей сожительницы физические страдания путем укусов в щеки и предплечья.

«Причиной возникновения у мужчины неприязненных отношений по отношению к ребенку стали особенности ее физического развития ввиду наличия заболевания нервной системы», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, в феврале прошлого года обвиняемый публично оскорбил полицейского, который прибыл по поручению следователя для доставления мужчины в следственный отдел для производства необходимых следственных действий.

По данным фактам в отношении мужчины 1992 года рождения было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил подсудимого к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре женщину обвинили в убийстве трехлетней дочери.