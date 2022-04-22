Брюссель, 22 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону последние события в Закавказье и недавнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана.

Глава Евросовета Шарль Мишель

По его словам, в ходе разговора он также указал на стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «быстро двигаться к мирному соглашению между двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель в разговоре с Путиным призвал обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов, находящихся в зоне российской военной спецоперации.

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