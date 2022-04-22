* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 апреля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разогнали мирный марш жителей Западного Кабула в знак протеста против убийства хазарейцев. Об этом сообщает Afghanistan International.

afintl. com Мирный митинг в Афганистане

Десятки человек были убиты в результате недавних нападений на хазарейские учебные центры и мечети.

После жёсткого подавления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) протестов несколько месяцев назад, впервые мужчины вышли на улицы вместе с женщинами в знак протеста против того, что было названо геноцидом хазарейцев. Протестующие, в основном молодые мужчины и женщины, скандировали: «Остановите геноцид хазарейцев», «Мы хотим справедливости», «Быть ​​хазарейцем — не преступление» и «За какое преступление вы нас убиваете?»

На фотографиях, поступивших в Afghanistan International, видны жёсткие меры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по разгону протестующих. На видеозаписи митинга видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрывают улицу для манифестантов бронетехникой и задерживают митингующих.

Напомним, 19 апреля три взрыва прогремели в школе и учебном центре в районе Даште-Барчи на западе Кабула. Хотя официальные данные ЮНИСЕФ говорят о девяти погибших и более 50 раненых, очевидцы утверждают, что в результате взрывов погибло не менее 30 учащихся. В результате взрыва в Мазари-Шарифе 21 апреля погиб по меньшей мере 31 человек и более 90 получили ранения.

Теракты вызвали волну реакции внутри и за пределами Афганистана. Пользователи социальных сетей запустили кампанию с хэштегом «Остановите геноцид хазарейцев» на английском языке. На момент написания этой статьи было опубликовано около 160 000 твитов с хэштегом #StopHazaraGenocide.

В дополнение к призывам международных организаций, в том числе ООН, привлечь к ответственности и наказать виновных в этих нападениях, ряд афганских правозащитников публиковали письма с призывом к созыву заседания Совета Безопасности для принятия «превентивных мер» и защиты хазарейцев от «геноцида».