Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM Министерство транспорта России предварительно одобрило поданную ранее заявку о выделении федеральных средств на модернизацию трамвая в Ростове-на-Дону. Об этом в ходе ежегодного отчёта в донском парламенте сообщил глава региона Василий Голубев.

Трамвай в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Мы не отказывались [от проекта модернизации ростовского трамвая], мы нашли иной способ дополнительного привлечения денег. Бюджетный кредит мы направим на Западную хорду. Новые деньги в виде субсидий уже одобрены правительством России. Это значит, что мы будем соединять [микрорайоны] Левенцовский и Суворовский, модернизировать, менять транспорт. Мы просто ищем более рациональное зерно», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что проект модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону, отложенный из-за внешнего санкционного давления и переориентации финансирования, обсудили ранее донской губернатор Василий Голубев и вице-премьер России – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Донские власти направили 1 апреля в министерство транспорта России заявку на финансирование проекта в рамках программы по обновлению инфраструктуры и подвижных составов городского общественного транспорта.

Приступить к модернизации трамвайной сети Ростова-на-Дону власти смогут в 2023 году.

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