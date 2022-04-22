Луганск, , 15:27 — REGNUM Город Первомайск Луганской Народной Республики оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 22 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В 14:55 с украинских позиций в населённом пункте Камышевка был открыт огонь по Первомайску. Противник использовал артиллерийские орудия калибра 152 мм. Всего выпущено семь снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 апреля украинские войска обстреляли несколько населённых пунктов в ЛНР и ДНР.