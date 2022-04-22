Таллин, 22 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Пять общественных мероприятий, включая приуроченные к 15-й годовщине апрельских беспорядков и шествие на День Победы, запретила в Таллине Пыхъяская префектура полиции Эстонии «во избежание провокаций». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба префектуры.

ИА REGNUM Эстония

По информации полицейских, были отменены два мероприятия, запланированные на 26 апреля, и еще три – приуроченные к 9 Мая.

«Чтобы избежать провокаций, полиция воспользовалась своим законным правом запретить эти публичные собрания. Увековечивание памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля закон о запрете использования «враждебной символики» был принят в окончательном, третьем чтении эстонским парламентом.