Лондон, , 15:32 — REGNUM Российская спецоперация на Украине может завершиться успехом, полагает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он заявил 22 апреля на пресс-конференции, комментируя оценки западных спецслужб.

Борис Джонсон Number 10

Спецслужбы на Западе полагают, что военная операция Москвы может продлиться до конца года, при этом Россия победит.

«Печальная вещь в том, что это реалистичная вероятность. Конечно», — сказал Джонсон.

Он добавил, что ситуация с Мариуполем в настоящее время непредсказуемая. Российские войска очень близки к тому, чтобы сделать безопасным наземный коридор до этого города.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон рассказал также о намерении Британии направить в Польшу свои танки, чтобы Варшава могла передать свои танки Украине.

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