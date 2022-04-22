Москва, , 15:24 — REGNUM Бойцы Росгвардии за неделю помогли доставить 187 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«За прошедшую неделю в южных регионах страны росгвардейцы обеспечили выдачу 187 тонн гуманитарного груза. Более 32 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Каховки, Мелитополя, Приморска, Херсона и других населенных пунктов получили продукты питания и предметы первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в южных регионах Украины бойцы Росгвардии обеспечили выдачу 187 тонн гуманитарного груза. Более 32 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Каховки, Мелитополя, Приморска, Херсона и других населенных пунктов получили продукты питания и предметы первой необходимости.