Лос-Анджелес, США, , 15:23 — REGNUM Американская соул-певица Кали Учис в своих социальных сетях рассказала о работе над новыми студийными альбомами, сообщив, что уже закончила запись третьей и четвертой пластинки. Об этом стало известно 22 апреля.

Певица Кали Учис Скриншот The Line Of Best Fit

После того, как в январе она сообщила, что «заканчивает» новый альбом, Учис поделилась еще одним обновлением в социальных сетях, сообщив, что она закончила работу не над одним, а над двумя новыми альбомами.

Она написала: «Мой третий и четвертый альбомы — закончены. Один альбом на английском, другой на испанском. Что мои фанаты хотят сначала?».

Третий альбом Учис последует за ее испаноязычным альбомом Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) 2020 года.

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