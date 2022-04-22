Саратов, , 15:22 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 22 апреля всего провели 3 881 445 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 606 004 человека. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Тестирование на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий, в том числе в 18 подведомственных минздраву организациях.

С начала пандемии в Саратовской области зарегистрировано 247 517 случаев заражения коронавирусом, из них 222 — за сутки. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 10 334,2 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 9,17 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,09%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области стационарном лечении находятся 542 ковид-пациента, на амбулаторном — 2016.

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