Тирасполь, , 15:22 — REGNUM Таможенные чиновники в Молдавии получили «стоп-лист», в котором указаны товары, которые запрещено провозить на территорию Приднестровской Молдавской Республики. Об этом, как передаёт 22 апреля телеканал «Первый Приднестровский», сообщил глава ПМР Вадим Красносельский на встрече со студентами и преподавателями Приднестровского государственного университета.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в этот список внесли сырьё для предприятий, лекарства и многие продукты. Кишинёв пользуется тем, что Украина закрыла границу с Приднестровьем.

«Чиновники, кто решает, говорят нам надо дать команду, чтобы мы пропустили. Есть общий стоп-лист, а индивидуально нам надо дать команду, мы сразу пропустим, — сказал Красносельский. — Это чистейшая экономическая блокада».

Стоит отметить, что киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Молдавская сторона в последнее время начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, объяснит это тем, что эти товары не зарегистрированы в Молдавии. В Приднестровье наиболее остро обстоят дела с лекарствами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Приднестровья обвинил Кишинёв в экономической блокаде и геноциде