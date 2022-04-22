Брюссель, , 15:21 — REGNUM Евросоюз и США возлагают на Россию ответственность за «глобальные экономические потрясения», связанные с ситуацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам стратегического диалога США — ЕС, прошедшего 21 и 22 апреля в Брюсселе.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стороны также подчеркнули необходимость противостоять негативному влиянию на мировую продовольственную безопасность посредством скоординированных усилий и в тесном сотрудничестве с международными органами.

Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, встреча заместителя госсекретаря Венди Шерман с генеральным секретарём Европейской службы внешних действий Стефано Саннино состоялась 21 апреля в Брюсселе перед их участием в третьей встрече высокого уровня в рамках диалога США — ЕС по Китаю.

«Заместитель госсекретаря Шерман приветствовала усилия ЕС по предоставлению значительной экономической, военной и гуманитарной помощи Украине. Они договорились продолжать тесную координацию между США и ЕС для поддержки Украины и привлечения Российской Федерации к ответственности», — добавил Прайс.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представительства РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые страны Запада неискренне стремятся списать развивающийся в мире кризис в сфере продовольствия, энергетики и финансов на Россию и её спецоперацию на Украине. По его словам, Запад, как обычно, пытается найти виноватого и переложить все прегрешения на климат для продвижения своих технологий на мировом рынке, уклоняясь от обмена ими с развивающимися государствами.

Дипломат отметил, что текущая ситуация, которая наблюдается на рынке продовольствия, складывалась не два последних месяца, а стала следствием устойчивой тенденции по меньшей мере двух предыдущих лет.

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