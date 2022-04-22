Москва, 22 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. На рынке труда в России не меняется численность безработных, заявила 22 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Kremlin.ru Татьяна Алексеевна Голикова

По словам вице-премьера, по сравнению с 1 марта численность безработных в России не выросла. Однако наблюдается другая тенденция – увеличивается число работающих граждан, оказавшихся в простое.

«По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс. человек, то на 19 апреля – 678,2 тыс. человек», — заявила Голикова.