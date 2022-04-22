Новосибирск, 22 апреля 2022, 15:21 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 630 пациентов, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 133 случая заражения коронавирусом. За это же время 155 человек выписаны с выздоровлением, шесть пациентов скончались.
Всего в регионе зарегистрирован 255 271 случай заражения коронавирусом, 248 306 пациентов полностью выздоровели, умерли 5587 человек, в реанимации находятся 102 человека, на ИВЛ – 12 пациентов.