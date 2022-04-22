Новосибирск, 22 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 630 пациентов, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 133 случая заражения коронавирусом. За это же время 155 человек выписаны с выздоровлением, шесть пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрирован 255 271 случай заражения коронавирусом, 248 306 пациентов полностью выздоровели, умерли 5587 человек, в реанимации находятся 102 человека, на ИВЛ – 12 пациентов.