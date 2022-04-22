Стокгольм, 22 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. За пять месяцев до выборов вновь избранный лидер партии «Либералов» Йохан Персон отправился в турне по Швеции в погоне за голосами избирателей. В интервью газете Aftonbladet от 22 апреля он заявил, что «мандраж» внутри его партии должен уйти, поскольку он нацелен на победу.

Стокгольм. Швеция

Среди прочего политик подчеркнул роль школы в улучшении условий жизни детей, не в последнюю очередь в уязвимых районах, где процветают преступность и социальная незащищенность.

«Закончи школу и не будь засранцем, тогда все получится», — заявил Персон в ходе своего выступления перед избирателями в Гётеборге.

Персон особенно подчеркнул, что красная линия в отношении «Шведских демократов» сохраняется. Он пообещал, что его партия не будет голосовать за формирование правительства Швеции, если представители «Шведских демократов» войдут в его состав.