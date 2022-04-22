22 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 16:34 — REGNUM В четверг, 21 апреля, нефтяные котировки немного подросли на фоне опасений, связанных с российской нефтедобычей и вышедшими сильными данными по запасам нефти в США. При этом волатильность на рынке на этой неделе существенно снизилась, что, очевидно, означает, что котировки достигли уровней своих равновесных значений.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Мировой спрос на нефть продолжает превышать предложение, несмотря на то что из-за карантина Китая дефицит несколько снизился. Пока все прогнозы по совокупному спросу на нефть в мире ухудшаются, в то же время добыча ОПЕК+ медленно, но верно растет. Кроме этого, во втором полугодии могут активизироваться американские сланцевики. Именно поэтому сейчас наиболее вероятным сценарием видятся более низкие цены на нефть к концу года, нежели мы наблюдаем сейчас.

Впрочем, если смотреть на рынок на перспективу второго квартала, какого-то заметного охлаждения рынка может и не произойти. В мае начинается высокий автомобильный сезон и повышение спроса на бензин, при этом сохраняются риски сокращения российских поставок.

Заправка канистры на АЗС

Так, по оценкам экспертов Bloomberg, добыча российских нефти и газового конденсата в период с 1 по 19 апреля снизилась на 8,2% по сравнению с мартовскими показателями. Во вторую неделю апреля поставки российской нефти через морские порты сократились на 25%. Наиболее сильное падение поставок наблюдается в портах Черноморского побережья — сокращение составило почти 60%. В других портах поставки сократились на 15-18%, а объемы отгрузок в абсолютном выражении достигли минимума за два месяца.

Если судить по сдержанным покупкам российской нефти со стороны азиатских покупателей и сохраняющемуся огромному дисконту нефти Urals по отношению к Brent, можно ожидать продолжения снижения как поставок, так и добычи нефти в России, что будет оказывать котировкам определенную поддержку.

Прогнозы по росту мирового ВВП снижаются. Так, Всемирный банк снизил свой прогноз по росту мирового ВВП с 4,1% до 3,2%. МВФ смотрит на ситуацию чуть более оптимистично, но ненамного — фонд также понизил свой прогноз с 4,4% до 3,6%. При этом мартовская макростатистика из Китая, который является второй по величине экономикой мира, продемонстрировала замедление темпов роста ключевых показателей. А ухудшение экономических прогнозов автоматически означает более сдержанный взгляд на потребление топлива, что однозначно является негативным фактором для нефтяных цен.

Нефтяной танкер

Прогноз EIA на апрель по сланцевой добыче в США также был пересмотрен в сторону понижения на 190 тыс., то есть добыча в США остается слабой. Впрочем, опережающие индикаторы позволяют предположить, что во втором полугодии ситуация изменится, а буровая активность в США возрастет, что будет влиять и на цены.

В частности, отмечается рост числа разрешений на горизонтальное бурение в крупнейшем сланцевом бассейне Permian: в марте этот показатель достиг рекордных отметок, превысив 900 разрешений против традиционно выдаваемых 400–500 разрешений. Подобная картина наблюдается и в других сланцевых бассейнах. При этом эксперты Rystad Energy полагают, что данный всплеск, похоже, является устойчивым трендом, нежели временной аномалией. В случае подтверждения этих прогнозов во втором полугодии можно ожидать активного роста бурения в США и скачка производства в 2023 году.