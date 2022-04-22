Астрахань, , 15:18 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

22 апреля выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом – на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 778 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 902 человека выписаны после курса лечения, в том числе 27 – за последние сутки.

За весь период скончались 2984 человека. Подтвержден один новый летальный случай.