Стокгольм, , 15:34 — REGNUM 22 апреля в риксдаге Швеции проходит заседание «Социал-демократов», в ходе которого партия может принять решение о том, что Швеция должна вступить в НАТО. По пути в зал заседаний лидер партии и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон дала интервью телеканалу SVT.

Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

«Это важно, что «Социал-демократы» приняли решение до наступления 24 мая?» — спросила журналист.

«Ну, сейчас у нас годовое заседание партийного руководства. Мы обсудим дела, которые произошли у нас за этот год, итоги года, экономические итоги и, возможно, затем у нас состоится обсуждение ситуации в области безопасности», — уклонилась от ответа Андерссон.

Напомним, что ранее многие шведские СМИ писали о том, что Швеция может подать заявку в НАТО уже в начале этого лета.

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