Ярославль, 22 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. На довыборы в Ярославскую областную думу выдвинулись три кандидата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области.

ОНФ Анатолий Упадышев

21 апреля документы в избирком подал сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» в Ярославской области Анатолий Упадышев, идущий на выборы как самовыдвиженец. Официально выдвинул свою кандидатуру и сын бывшего губернатора области Сергея Вахрукова Максим Вахруков, являющийся одним из учредителей ООО «Комбинат социального питания». Вахруков также идёт как самовыдвиженец. «Партия за Справедливость» выдвинула Имамаддина Аласова.

Также ожидается участие в выборах депутата муниципалитета Ярославля Наталии Бобряковой, которую выдвинула КПРФ. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» может выдвинуть экс-депутата муниципалитета Романа Сукнева. Решение о выдвижении партия планирует принять 26 апреля.