Стокгольм, 22 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. По прошествии более чем 200 лет Швеция, возможно, вот-вот откажется от политики неприсоединения к военным союзам и вступит в НАТО. Если это случится, это будет исторический сдвиг во внешней политике и политике безопасности Швеции на долгие столетия вперед. Об этом 22 апреля в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм, Швеция

«Швеция оставалась свободной от военных союзов страной с момента окончания Наполеоновских войн в начале 19 века. Свобода союзов и политика нейтралитета за это долгое время стали важной частью шведской истории и коллективного сознания», — заявил он.

«Свобода союзов и политика нейтралитета долгое время были очевидны и для большинства шведских политиков. Швеция объявила себя нейтральной во время Первой и Второй мировых войн, за исключением Зимней войны, когда Швеция выступила на стороне Финляндии», — отметил Кнутсон.

По его словам, в последний год в Швеции уже произошло историческое событие — впервые премьер-министром страны стала женщина. Возможно, пришло время, чтобы Магдалена Андерссон своей твердой женской рукой подписала заявку на вступление в НАТО, отметил он.