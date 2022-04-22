Уфа, , 15:18 — REGNUM Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах сократилась в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Камеры на дорогах

«Количество погибших в дорожных авариях снизилась на 75%, пострадавших на 30%, а количество ДТП – 10%», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что положительная динамика повышения безопасности дорожного движения на федеральных автодорогах была достигнута благодаря установке дополнительных 155 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Так, на федеральных трассах в Башкирии сейчас установлены 214 стационарных камер (с учетом дополнительно установленных 155 камер). Из них на автодороге М-5 установлены 64 камеры, на автотрассе М-7 – 48 камер, на автодороге Р-240 – 43 камер.