Стокгольм, 22 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. «Социал-демократы» 22 апреля могут принять историческое решение и все же проголосовать за то, чтобы Швеция вошла в НАТО. Как написала газета Expressen, для этого сейчас есть все основания.

Anders Sikvall Флаг Швеции

По данным журналистов издания, за последние две недели правительство Швеции вело интенсивные переговоры с несколькими странами НАТО, чтобы заручиться поддержкой возможного членства.

Согласно информации, правительство Швеции также инициировало переговоры с США и Великобританией о специальных гарантиях безопасности в процессе вступления. По данным газеты, шведская заявка может быть подана уже в мае, а не в июне, как ожидалось ранее.

Напомним, что заседание «Социал-демократов» в риксдаге закончится в 16:00 по московскому времени.