Чесма, Челябинская область, , 15:13 — REGNUM В Чесменском районе Челябинской области директор одной из крупных фирм подозревается в хищении лома чёрных металлов на общую сумму почти миллион рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело ru.torange.biz

В частности, он сбыл в пункт приёма элементы кузовов и запасных частей грузовых автомобилей. Теперь за кражу ему грозит шесть лет колонии.

Следователи устанавливают лиц, осуществивших покупку похищенного. За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, им грозит семь лет колонии.