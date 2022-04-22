Чесма, Челябинская область, 22 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Чесменском районе Челябинской области директор одной из крупных фирм подозревается в хищении лома чёрных металлов на общую сумму почти миллион рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

В частности, он сбыл в пункт приёма элементы кузовов и запасных частей грузовых автомобилей. Теперь за кражу ему грозит шесть лет колонии.

Следователи устанавливают лиц, осуществивших покупку похищенного. За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём, им грозит семь лет колонии.