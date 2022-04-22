Нью-Дели, 22 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Власти Великобритании откроют свое посольство в Киеве в мае, заявил 22 апреля британский премьер-министр Борис Джонсон.

Number 10 Борис Джонсон

«Я могу объявить, что мы сможем в скором времени, на следующей неделе, снова открыть наше посольство в столице Украины», — сказал Джонсон на пресс-конференции в Нью-Дели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил, что «десятки» украинских военных проходят подготовку в Великобритании. Их учат управлять бронемашинами.

Читайте также: Джонсон рассказал, как в Британии тренируют украинских военных