Москва, , 15:21 — REGNUM Свыше 90 участников украинского националистического движения задержано сотрудниками Росгвардии на юге Украины за неделю. Об этом сообщает 22 апреля пресс-служба ведомства.

Росгвардия Алексей Колчин ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники Росгвардии наряду с военными обеспечивают безопасность на освобождённых территориях. Так, из незаконного оборота они изъяли свыше 280 единиц огнестрельного оружия, 30 гранатомётов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 тыс. боеприпасов, две самодельных бомбы.

«За неделю на юге Украины подразделения Росгвардии задержали 91 участника националистического движения, обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, два схрона», — говорится в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы помогают выдавать населению Украины гуманитарную помощь и возвращать к мирной жизни освобождённые населённые пункты.

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