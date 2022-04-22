Волгоград, 22 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки госпитализировано 54 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 259 человек, в летальную статистику внесли ещё четыре записи.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 214 728 жителей. Завершил лечение 205 071 человек. От осложнений при инфекции скончались 6 817 пациентов.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно лечатся 2 840 жителей.