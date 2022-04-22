Саратов, 22 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Жителя Саратова обворовала уборщица, а краденые ювелирные изделия сдала в ломбард. С заявлением пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Вор обкрадывает дипломата

В частном доме жителя Волжского района Саратова из ящика стола пропали три золотые цепочки. Пострадавший оценил ущерб в 610 тыс. рублей. В качестве подозреваемой в краже задержали 47-летнюю женщину, которая периодически убиралась в доме заявителя. Женщина созналась и пояснила, что похищенные украшения сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ленинградской области 33-летняя домработница похитила деньги и ювелирные изделия на сумму 7,9 млн рублей.

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