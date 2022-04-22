Москва, , 15:11 — REGNUM Для самолётовождения система GPS не является основной, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный сотрудник научной лаборатории «Прикладное моделирование» РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Судаков.

Самолет (сс) Adrian Pingstone

«В самолёте присутствуют огромное количество навигационных систем, в том числе:

1) инерциальная, которая вообще не зависит от внешних факторов;

2) система с использованием наземных радиомаяков, которая в воздушном пространстве России полностью контролируется и используется, в том числе, на критически важных этапах взлёта и посадки.

Однако информация от разных систем комплексируется для повышения точности и контроля достоверности, поэтому рекомендации Росавиации правильные.

Нужно чтобы пилоты были готовы к уменьшению числа источников навигационной информации.

Уже была аналогичная ситуация в Грузии, когда США отключали GPS. Но на безопасность полётов эта ситуация существенного влияния не окажет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рссийским авиакомпаниям следует отказаться от использования системы навигации GPS. С такой рекомендацией обратилась к авиаперевозчикам Росавиация,

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