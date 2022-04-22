Стокгольм, 22 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Во время заседания руководства «Социал-демократов», главной темой которого является возможное вступление страны в НАТО, выяснилось, что число сторонников вхождения в альянс прибавилось значительно. Об этом 22 апреля сообщил новостной портал Omni.

Pixabay.com Флаг Швеции

Никлас Карлссон, председатель Комитета по обороне, считает, что в этом вопросе социал-демократы до сих пор пользуются практикой коллективного мышления, а больших дискуссий по существу проблемы не проводится.

«Мы давно придерживались политики свободы от военных союзов. Это сослужило нам хорошую службу», — сказал Карссон в интервью газете Sydsvenska.

Один из других старожилов партии Андерс Карлссон выступает против присоединения Швеции к НАТО. Аргументирует он это тем, что Россия не представляет собой большую угрозу.