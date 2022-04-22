Брюссель, , 15:10 — REGNUM Гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов, находящихся в зоне российской военной спецоперации, призвал обеспечить к православной Пасхе глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом он заявил 22 апреля в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Шарль Мишель European Parliament

После беседы с российским лидером Мишель написал в своём Twitter, что «подтвердил позицию ЕС по поддержке Украины и её суверенитета», а также антироссийских санкций.

«Настоятельно призвал обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осаждённых городов, тем более по случаю православной Пасхи», — добавил Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили о готовности ввести режим тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где скрываются украинские боевики. В ведомстве сообщили также, что из города удалось эвакуировать более 143,6 тыс. жителей, 341 иностранца и 1844 сдавшихся в плен украинских военных.

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