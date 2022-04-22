Москва, , 15:09 — REGNUM Украинских военнослужащих, а также гражданское население, которое может находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, киевский режим запугивает и шантажирует. Об этом 22 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала слова вице-премьера Украины Ирины Верещук, о том, что Россия якобы отказывается открыть гуманитарный коридор для гражданских.

Захарова заявила, что Верещук прекрасно понимает разницу между видами гуманитарных коридоров и спасением людей в конкретной ситуации, однако пытается оказать давление на российских военных.

«Ирина Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из «Азовстали», запугивая и шантажируя их. Хотите, чтобы люди вышли? Не держите их. И спасёте их жизни», — заявила Захарова.