Париж, , 15:08 — REGNUM Власти Франции ввели запрет на демонстрации в городе Ренн во время второго тура выборов президента, сообщает Le Parisien.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Префектура Иль-э-Вилен издала приказ о запрете демонстрации, запланированной на это воскресенье, 24 апреля, день выборов во Франции.

Вечером в конце первого тура выборов во Франции в Ренне прошла демонстрация, вызвавшая беспорядки и столкновения между участниками протеста и полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал о поставках оружия на Украину.

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