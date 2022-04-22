Париж, 22 апреля 2022, 15:08 — REGNUM Власти Франции ввели запрет на демонстрации в городе Ренн во время второго тура выборов президента, сообщает Le Parisien.
Префектура Иль-э-Вилен издала приказ о запрете демонстрации, запланированной на это воскресенье, 24 апреля, день выборов во Франции.
Вечером в конце первого тура выборов во Франции в Ренне прошла демонстрация, вызвавшая беспорядки и столкновения между участниками протеста и полицией.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон подробно рассказал о поставках оружия на Украину.
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