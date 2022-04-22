Москва, 22 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В 2022 году Россию ждет существенное падение ВВП, которое будет усугубляться денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз главы ВТБ Андрея Костина о том, что падение ВВП РФ в 2022 году может превысить 8%.

Investprofit.info ВВП России

«Падение ВВП будет, и существенное. Прогноз Костина выглядит вполне реальным. Развитие ситуации с ростом ВВП также зависит от политики импортозамещения. Сможет ли Россия заменить большинство товаров и сервисов, которые ушли? Если да, то ВВП в дальнейшем выровняется, — сказал Ковригин. — Серьёзный удар по ВВП мы наносим сами себе, резко ужесточая денежно-кредитную политику. В условиях таких дорогих денег долгосрочные инвестиции резко уменьшаются. А они жизненно необходимы бизнесу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, как следует понизить ключевую ставку Банка России.