Джейн Спай, 22 апреля 2022, 15:30 — REGNUM Полиция Лондона не будет публиковать информацию о ходе расследования вечеринок на Даунинг-стрит до проведения выборов в Лондоне. Местные выборы пройдут в Лондоне 5 мая. 12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что получил штраф за нарушение коронавирусных ограничений на мероприятии в честь своего дня рождения 19 июня 2020 года. При этом полиция сообщила, что Джонсон потенциально получит еще три штрафа. Решение о неразглашении результатов расследования было принято с целью недопущения дальнейшего обесчещивания премьера.
Читайте подробнее: «Премьер-преступник и депутаты клоуны» — рушится британская демократия
«Пока расследование продолжается во время предвыборного периода, из-за ограничений коммуникаций перед майскими местными выборами, мы не будем сообщать о новостях до 5 мая», — сообщил представитель столичной полиции.
Некоторые пользователи считают, что столичная полиция — это коррумпированная структура, подконтрольная консервативному правительству, поэтому они и приняли решение всячески оттягивать момент отставки Джонсона.
«Столичная полиция — это фактически служба безопасности для Тори», — прокомментировал @MrJoeGooch.
«Они независимы от правительства или нет? Кажется, что нет», — написал @thechefie.
«Я думал, что полиция должна быть независимой и расследовать все правонарушения без страха или расположения к кому-то. Кажется, что со столичной полицией дело обстоит не так», — считает @AlanRoebuck1.
В комментариях отметили, что решение полиции нелогично и неразумно. Пользователи считают, что полиция должна опубликовать полностью результаты расследования и список тех, кто нарушил коронавирусные ограничения, как можно быстрее до 5 мая, чтобы британцы знали, за кого они голосуют.
«Как всегда столичная полиция делает все неправильно. Если люди идут опускать избирательный лист в урну, они должны знать заранее», — считает @Aurora_ReadMore.
«Конечно, будет же трагедия, если общественность будет знать, за кого она голосует, не так ли?» — спросил @SecretDJBook.
«Это предубеждения. Население имеет право знать правду, причем не тогда, когда этого захочет столичная полиция и Борис Джонсон», — отметил @ohdanieljames.
Некоторые комментаторы считают, что решение полиции не только неразумно, но оно также противоречит принципам морали. По их мнению, полиция защищает преступника, хотя должна защищать население от подобных людей.
«Их хозяева-тори провели беседу, значит. Не смогли выписать премьер-министру еще больше штрафов с приближающимися выборами, не так ли? Столичная полиция — позор», — отметила @kirsti_kean.
«Просто в том случае, если люди думают, что что-то может быть не так с фразой «не было никаких вечеринок, все правила соблюдались, но я был оштрафован. После выборов полиция вам скажет, есть ли у меня какие-то еще штрафы!» — прокомментировал @KennyRoss93.
Среди пользователей есть те, кто уверен, что заявление полиции лишь свидетельствует о том, что в ходе расследования обнаружилась информация, которая может «полностью разрушить положение» Джонсона.
«Это значит, что есть какие-то изменения и новости, иначе они бы написали, что «никаких дальнейших действий предприниматься не будет», — написал @johnfinn64.
«Очевидно, что они продолжат выписывать штрафы, просто не будут об этом говорить публично. Но молчание только из-за приближающихся выборов кажется не совсем хорошим вариантом. По факту, это поможет правонарушителям», — прокомментировал @Jame5Martin.