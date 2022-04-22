Баку, , 15:07 — REGNUM Высокопоставленным лицам в Армении не стоит ссылаться на Минскую группу ОБСЕ. Об этом 22 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятом Съезде азербайджанцев мира, который в этом году проходит в городе Шуша в Нагорном Карабахе.

Он выразил сожаление, что в Ереване продолжают говорить о Минской группе. Глава Азербайджана считает, что это ни к чему не приведёт, так как МГ ОБСЕ была «парализована» в 2019 году.

«Если сейчас просмотреть историю предложений этой группы, можно еще раз увидеть, что она не была создана для решения этой проблемы, а для чтобы увековечить оккупацию азербайджанских территорий», — заявил Алиев.

По его мнению, МГ ОБСЕ пора уйти «на пенсию» в текущем году после 30-летнего юбилея.

Стоит отметить, что ранее Алиев призвал Ереван начать переговоры о мирном договоре в ближайшее время. Он также пригрозил, что Баку официально отказаться от признания территориальной целостности Армении.

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