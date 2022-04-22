Москва, , 15:07 — REGNUM В РФ на арену выходит инфляция предложения, которую не остановить высокой ключевой ставкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очень надеемся, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 15%. Этого ждёт вся экономика, — сказал Ковригин. — Доходность облигаций на фондовом рынке уже давно устремилась к показателям, соответствующим ставке 15 и даже меньше процентов. Падает доходность по банковским вкладам. Инфляция постепенно замедляется за счёт уменьшения негатива. Рубль укрепляется. Поэтому регулятор, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 2 п. п.».

Как полагает Ковригин, снижать ставку можно и нужно.

«Курс рубля вернулся к показателям января. Совокупный спрос на товары тоже вернулся к прежним показателям – паника постепенно уходит. Вновь на арену выходит доминирующая инфляция предложения. Её высокой ключевой ставкой не остановить. Если ключевая ставка будет снижена, то условия для ведения бизнеса хоть немного, но улучшатся. Проценты по кредитам уменьшатся. «Длинные деньги» станут дешевле. Если этого не сделать, мы будем испытывать экономический спад ещё сильнее», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовую политику денежных властей РФ назвали архаизмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глазьев назвал архаизмом финансовую политику денежных властей РФ