Бухарест, 22 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 67 магазинов были оштрафованы в ходе специального рейда полиции и управления санитарно-эпидемиологической службы в столице Румынии Бухаресте за незаконную торговлю овощами и фруктами. Об этом 22 апреля сообщает румынская газета Jurnalul.

larsen9236 Магазин

Согласно официальной информации, акция проходила в рамках реализации национальной программы по борьбе с реализацией несертифицированными и некачественными продуктами. В общей сложности стражи порядка проверили более 500 торговых точек.

Сумма вписанных штрафов составила 150 тыс. леев ($23 тыс.).

Предполагается, что указанные проверки будут осуществляться в преддверии и во время пасхальных каникул по всей Румынии.