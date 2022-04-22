Курск, 22 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Yanao.ru Коронавирус

22 апреля выявлено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией – на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 116 тыс. 279 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 110 тыс. 307 пациентов, в том числе 181 – за последние сутки.

Всего скончались 2442 человека. Подтверждено два новых летальных случая.