Белово, Кемеровская область, , 15:06 — REGNUM В кузбасском посёлке Грамотеино ко Дню шахтёра построят памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

«Этот проект мы разрабатывали совместно с родственниками погибших, и их мнение должно обязательно учитываться при строительстве памятника», — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Мемориал установят на Аллее шахтёрской славы. Уже начались демонтажные работы установленной в 2003 году стелы.