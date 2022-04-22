Москва, 22 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Если в России ограничат работу гипермаркетов по воскресеньям, это обернется раздражением покупателей и приведет к уменьшению заработных плат сотрудников этих торговых учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутата Госдумы Олега Матвейчева («Единая Россия»), который считает, что такие меры дадут импульс к развитию ярмарок и фермерских рынков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет

«На мой взгляд, инициатива об ограничении работы гипермаркетов в выходные дни абсолютно никому не нужна, — возмутился Ермоленко. — Это обернется лишь большими проблемами, но при этом не создаст ничего положительного для фермерских рынков. Сокращение часов работы, во-первых, переведёт к раздражению со стороны покупателей, которые привыкли к походам в выходные дни по гипермаркетам. С другой стороны, сокращая работу крупных торговых объектов, торговые сети или сократят свой штат или же уменьшат зарплаты сотрудникам».

В связи с этим Ермоленко призвал не забывать, что фермеры сами своей продукцией в розницу практически не торгуют.

«Так называемую фермерскую продукцию перепродают перекупщики под видом фермеров. И чтобы помочь им в торговле, достаточно их просто не трогать. Для них это будет самая большая помощь со стороны государства», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал ненужной крайностью идею ограничить работу гипермаркетов в выходной день.