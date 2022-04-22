Уфа, , 15:06 — REGNUM Этно-туристический комплекс намерены создать в геопарке «Торатау» в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Юрта у берегов озера Иссык-Куль. Киргизия Tonkosti.ru

Данный проект был одобрен на заседании инвестиционного комитета в правительстве региона.

Сообщается, что в Гафурийском районе у деревни Имендяшево разместятся восемь юрт, с высоты птичьего полета комплекс повторяет форму цветка курая, который является частью государственной символики Башкирии. Самую большую юрту планируют использовать для проведения мероприятий и семинаров, а в семи юртах планируют реализовать тематические направления (этника, кухня, промыслы, история, образовательные программы, спорт и народные игры, геология и природа).

На этой территории также планируют создать торговые места для фермерской продукции, площадки для проведения сабантуя, этнофермы, фестивальной сцены, веревочного парка, бортевой пасеки. На реализацию данного проекта планируется направить десять млн рублей и создать не менее десяти рабочих мест, срок окупаемости проекта составляет пять лет.