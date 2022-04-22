Москва, , 15:02 — REGNUM Возможные перебои с сигналами GPS не повлияют на безопасность полетов в гражданской авиации России, сообщается на сайте Росавиации.

Самолет terribl

Отмечается, что 22 апреля ведомство не получало ни одного сообщения о наличии сбоев или отказов наземного оборудования радиотехнического обеспечения полетов и бортового оборудования самолетов, работающих с использованием GPS.

«Системы работают штатно. Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, США рассматривает в рамках санкционных мер отключить Россию от спутниковой навигационной системы GPS. Он уточнил, что это решение не нанесёт серьёзного ущерба гражданам РФ. Рогозин объяснил, что в России уже действует отечественная система ГЛОНАСС.

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