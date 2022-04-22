Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Американские власти разослали постановление для местных медицинских учреждений, чтобы те проверяли на предмет симптомов гепатита детей, среди которых наблюдается вспышка подобных заболеваний, сообщает New York Post.

Вакцина от гепатита Ramstein.af.mil

Ранее власти США и ряда стран Европы начали изучение причин распространения гепатита в некоторых группах детей раннего возраста. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что работают с коллегами в Европе, чтобы понять причину инфекций. В ряде зарегистрированных в Европе случаев был подтвержден аденовирус.

Органы здравоохранения Великобритании заявили 21 апреля, что выявили в общей сложности 108 случаев гепатита у детей. В некоторых случаях случаи были настолько тяжелыми, что маленьким пациентам потребовалась пересадка печени.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заболевания также были зарегистрированы в Дании, Ирландии, Нидерландах и Испании.

В рамках предписания американских властей медики США должны сообщать обо всех подозрительных случаях заболевания неизвестного происхождения в свои государственные и местные департаменты здравоохранения. В документе также указывается, что врачам следует проводить тестирование на аденовирус у молодых пациентов с симптомами заболевания, которые включают лихорадку, утомляемость, потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в животе, темную мочу, светлый стул, боль в суставах и желтуху.

Постановление было принято вслед за проверкой, которую начал CDC совместно с Департаментом общественного здравоохранения Алабамы в отношении группы из девяти случаев гепатита неизвестного происхождения у ранее здоровых детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Первые такие случаи в США были выявлены в октябре 2021 года в детской больнице в Алабаме, куда поступили пять маленьких пациентов со значительным повреждением печени, в том числе с острой печеночной недостаточностью. Причина заболевания тогда была неизвестна. В этих случаях дети дали положительный результат на аденовирус. Более распространенные формы заболевания печени – гепатит А, гепатит В и гепатит С — тогда были исключены.

После анализа больничных записей удалось выявить еще четыре случая, где у больных были повреждение печени и аденовирусная инфекция. Лабораторные тесты показали, что некоторые из этих детей были инфицированы аденовирусом типа 41, который вызывает острую инфекцию пищеварительной системы. Власти штат не обнаружили новых случаев за пределами исходного кластера.

CDC работает с департаментами здравоохранения штатов для выявления случаев заболевания в США. Несмотря на то, что основная версия состоит в том, что случаи вызваны определенным типом аденовируса, чиновники здравоохранения также рассматривают другие возможные способствующие факторы.

Агентство общественного здравоохранения Шотландии впервые забило тревогу в связи с необычными случаями гепатита у детей 6 апреля. В настоящее время в стране выявлено 14 случаев, в том числе один дополнительный случай попал во внимание медиков на этой неделе, сообщил агентству Reuters директор Департамента общественного здравоохранения Шотландии Джим Макменамин.

Исследователи все чаще полагают, что за этими случаями может стоять аденовирусная инфекция, возможно, «вместе» с другим вирусом, поскольку 77% детей в Великобритании дали положительный результат на аденовирус, сказал Макменамин.

Однако, по его словам, не исключены и другие причины, в том числе воздействие токсинов, COVID-19 или новый патоген, либо в сочетании с аденовирусной инфекцией, либо отдельно. Ни один из случаев в Великобритании или США не был связан с вакциной против COVID-19. А представители здравоохранения штата Алабама заявили, что ни у одного из девяти случаев не было предшествующей инфекции COVID-19.