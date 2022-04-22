Белгород, , 15:13 — REGNUM Крупную партию наркотического средства изъяли у члена трансграничной преступной группы оперативники в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Колония Sledcomrf.ru

Осенью 2021 года силовики задержали с поличным гражданина РФ 1992 года рождения. Молодой человек вёз в автомобиле более килограмма наркотического средства. Запрещённое вещество он забрал из тайника в Белгородской области и планировал сбывать в Саратовской области.

По решению суда наркокурьер ближайшие восемь лет проведёт в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.