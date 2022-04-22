* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:59 — REGNUM Террористические атаки на религиозные и образовательные учреждения хазарейцев-шиитов в Афганистане участились в последние дни: по сообщениям, по меньшей мере 200 человек были убиты и ранены в результате недавних взрывов в Кабуле и Мазари-Шарифе. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Некоторые аналитики в Афганистане выражают обеспокоенность эскалацией нападений на хазарейцев-шиитов, призывая людей соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от проведения массовых собраний.

Доктор Амин Ахмади, политолог и профессор университета, имея в виду недавние кровавые и атаки на шиитов в Афганистане, сказал: »Если за этими атаками стоит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то ясно, что для этой террористической группировки общины хазарейцев и шиитов являются всего лишь «мишенью». И это самая лёгкая цель для них».

Ахмади подчеркнул, что обеспечение безопасности людей является обязанностью правительства, добавив: »Этой трагедией могут преследоваться различные цели. С другой стороны, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проще всего убивать шиитов, и этим заявить о своём присутствии, и таким образом показать региону и миру, что оно по-прежнему представляет угрозу».

Далее он сослался на растущую угрозу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): »Неверно говорить, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не существует в Афганистане. Нет, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в некоторых частях Афганистана уже несколько лет. Отрицание присутствия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не решит проблему».

Профессор университета подчеркнул, что «люди должны принимать превентивные меры предосторожности».

«Одно из решений состоит в том, чтобы люди были как можно более осторожными в своём районе, какое-то время воздерживались от массовых собраний, как, например, во времена пандемии», — подчеркнул он.

На вопрос о том, почему террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивает именно шиитов, Ахмади пояснил: »С точки зрения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), шииты — неверные. Причём, не просто неверные, но и, по их мнению, враги ислама. В мире много неверных, но ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считает, что шииты — это внутренние враги ислама, которые угрожают ему изнутри. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не считает другие исламские течения ересью, и только шиитов называет неверными, внутренней угрозой и врагами ислама».