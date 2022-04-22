Анкара, , 14:58 — REGNUM В Турции на сегодняшний день находятся более 3,7 млн сирийских беженцев. Об этом 22 апреля сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

Сирийские беженцы Tasnimnews.com

«В Турции в настоящее время насчитывается 3 млн 768 тыс. сирийцев», — сказал Сойлу.

Он добавил, что около 500 тыс. беженцев добровольно возвратились. По его словам, они вернулись в «безопасные районы».

В качестве примера он привёл Идлиб, где для вернувшихся из Турции сирийцев возводят брикетные дома.

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