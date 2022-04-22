Ханты-Мансийск, 22 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийский автономный округ из плена вернулся солдат-контрактник. Об этом «Новостям Югры» сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Mil.ru Спецоперация

Сейчас проходят переговоры об обмене ещё одного пленного солдата из Югры на солдата ВС Украины, находящегося в плену у российской армии. Отмечается, что ранений у вызволенного из плена нет.

Наталья Стребкова подчеркнула, что срочников из Югры на Украине нет.